Rogo in abitazione a Chioggia, muore 74enne Le fiamme sono divampate nella notte, l'allarme dato dai vicini

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Rogo nella notte in una casa a Chioggia, in provincia di Venezia. A morire un 74enne, residente nell'abitazione di via Priula 25, dove sono divampate le fiamme. A chiamare i vigili del fuoco sono stati alcuni vicini, che intorno alle 23 si sono accorti dell'incendio. Sul posto sono arrivate le squadre di Mestre, Cavarzere, Chioggia e Piove di Sacco, che hanno terminato l'intervento alle prime luci dell'alba di oggi. Il corpo del 74enne è stato trovato al piano terra dell'abitazione e sono ancora sconosciute le cause dell'incendio. Gli inquirenti, insieme ai pompieri, stanno in questo momento cercando di ricostruire l'accaduto. (ANSA).

