Record di partecipanti al premio Impresa Ambiente Sono 95 i progetti per la 11/A edizione premio della Cciaa Ve-Ro

(ANSA) - VENEZIA, 05 APR - Lo sviluppo sostenibile è ormai uno dei target principali delle piccole e medie aziende italiane. Lo dimostra anche il record di partecipazione registrato per l'11/A edizione del premio Impresa Ambiente, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Unioncamere, e dedicato o alle migliori imprese italiane ed estere che progettano e sviluppano prodotti e servizi per uno sviluppo ambientalmente sostenibile.Sono 95 i progetti presentati da 92 aziende, provenienti da 17 regioni italiane. La premiazione dei vincitori è in programma il 12 aprile alla Fondazione Querini Stampalia, a Venezia. Per la prima volta, il concorso gode anche del supporto di Assocamerestero e Stazione Sperimentale del Vetro. Si tratta dell'iniziativa di maggior rilievo rivolta alle imprese che promuovono la sostenibilità ambientale, economica e sociale, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La categoria più presente è quella delle microimprese, con 53 progetti. Realtà molto piccole come dimensioni, ma con una grande visione prospettica. Seconda categoria come numero di partecipanti è quella delle piccole imprese, con 20 progettualità; seguono, poi, le medie aziende con 14 progetti e le grandi aziende con 9. Le regioni più rappresentate in questa edizione sono la Lombardia (26 progetti), il Veneto (21 progetti), il Piemonte (8 progetti), il Trentino e le Marche (7 progetti per ciascuna). Sono quattro gli ambiti nei quali saranno scelti i vincitori: miglior gestione per lo sviluppo sostenibile; miglior prodotto o servizio per lo sviluppo sostenibile; miglior processo/o tecnologia, miglior cooperazione. Saranno assegnati inoltre tre premi speciali, al miglior "Giovane Imprenditore", la miglior "Start-up Innovativa" e la migliore impresa "Assocamerestero". (ANSA).

GM