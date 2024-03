Rapina ex fidanzata, a casa gli scoprono un arsenale Nel trevigiano, aveva balestra con frecce e proiettili

(ANSA) - TREVISO, 28 MAR - Fermato per una rapina all'ex fidanzata, un uomo di 42 anni di Villorba (Treviso) è stato arrestato perché a casa, oltre alla refurtiva, aveva un arsenale con una balestra, armi da taglio e proiettili. La vicenda risale alla notte tra lunedì e martedì scorsi, quando i carabinieri del Radiomobile di Treviso sono intervenuti in un appartamento su chiamata di una 51enne che riferiva di essere stata rapinata dal suo ex fidanzato. Ha raccontato di essere stata convinta a uscire dall'abitazione con un pretesto, ma poi era stata spintonata dentro venendo assalita assieme alle sorelle con cui vive, chiedendo denaro per 30 euro. Di fronte al loro rifiuto, l'uomo ha rubato due cellulari e una banconota da 50 euro fuggendo in bicicletta. Un paio d'ore dopo, i militari dell'Arma lo hanno rintracciato a Villorba, con uno dei due cellulari. E' stata così eseguita una perquisizione, che ha portato alla scoperta di una balestra con frecce, parecchie armi da taglio vietate, due scatole con 82 proiettili calibro 22, altri due proiettili calibro 38, un visore notturno, una bottiglia in vetro con cloroformio e un rilevatore di metalli preziosi. Oltre all'arresto, sono in corso accertamenti per verificare se l'uomo possa essere stato coinvolto in altri furti nelle abitazioni. (ANSA).

BUO