Provincia Treviso, autovelox non abbassa l'incidentalità Presidente Marcon ai sindaci, dati dicono che non funziona

(ANSA) - TREVISO, 23 GEN - "Ai colleghi sindaci dico che condivido la necessità di trovare un sistema per fare sicurezza stradale , ma i dati ci dicono che l'autovelox è uno strumento che non funziona, perché il loro aumento non ha fatto diminuire l'incidentalità". E' l'opinione espressa oggi dal presidente della Provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco Veneto (Treviso), Stefano Marcon, intervenendo sui danneggiamenti occorsi a più strumenti negli ultimi giorni in Veneto ed in altre regioni. "Noi - ha aggiunto - privilegiamo la via della formazione con iniziative rivolte ai ragazzi delle quarte e delle quinte superiori e attraverso il tavolo della sicurezza in provincia di Treviso al quale partecipano oltre 30 soggetti a vario titolo coinvolti sull'argomento per rendere consapevoli gli utenti della strada dei pericoli che corrono quando adottano comportamenti non conformi alle regole". (ANSA).

GM-GM