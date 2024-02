Proteste contro Bernini, cariche polizia e tensione Contestazione studenti a inaugurazione anno accademico a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - Momenti di forte tensione, con cariche di alleggerimento della polizia, si sono vissuti stamane a Venezia per la protesta di un collettivo studentesco contro la presenza del ministro Anna Maria Bernini all'inaugurazione dell'anno accademico di Ca' Foscari. Studenti e poliziotti sono venuti a contatto, ma non vi sono stati atti di violenza: nessuno ha riportato conseguenze. L'obiettivo del collettivo era in il Governo, rappresentato dal ministro Bernini: "Mancanza di investimenti per le case e l'Università, ma sostegno con le armi alle stragi di bambini palestinesi", era la denuncia degli studenti. (ANSA).

