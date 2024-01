Prometeo possibili, mostra omaggio al centenario di Luigi Nono Ai Magazzini del Sale di Venezia fino al 16 marzo

(ANSA) - VENEZIA, 26 GEN - In occasione del centenario della nascita del compositore veneziano Luigi Nono (29 gennaio 1924 - 8 maggio 1990), l'Accademia di Belle Arti di Venezia, in collaborazione con la Fondazione Archivio Luigi Nono e l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) - La Biennale di Venezia, apre al pubblico la mostra Prometeo possibili ai Magazzini del Sale 3 (dal 27 gennaio al 16 marzo 2024). L'esposizione offre un percorso di approfondimento e di rielaborazione creativa multimediale tra i materiali documentativi dell'opera Prometeo. Tragedia dell'ascolto, riallestita dalla Biennale di Venezia come progetto speciale del suo Archivio Storico dal 26 al 29 gennaio 2024 nella Chiesa di San Lorenzo a Venezia (ora Ocean Space), dove si tenne la prima esecuzione nel 1984, insieme alla riproduzione di importanti documenti d'archivio e a installazioni originali realizzate dagli studenti del corso di Decorazione B dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, che si sono occupati dell'ideazione, progettazione e realizzazione di tutti i contenuti multimediali sotto la guida del professor Gaetano Mainenti, e con la collaborazione degli studenti del corso di Nuove Tecnologie dell'Arte per la realizzazione dei supporti grafici informativi. (ANSA).

