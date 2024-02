Primo trapiantato da cuore fermo oltre 20', 'sto bene' Francesco venne operato a maggio al centro Gallucci di Padova

(ANSA) - VENEZIA, 12 FEB - Si è "presentato" oggi a Venezia Francesco, il primo paziente in Italia a cui è stato trapiantato l'11 maggio scorso un cuore fermo da 20 minuti, al centro "Gallucci" di Padova. E' avvenuto stamani durante una conferenza stampa con il presidente veneto, Luca Zaia, e con il presidente del "Gallucci", Gino Gerosa. "Sto bene - ha detto Francesco, 45 anni -, parlo piano perché il dottore dice di farlo. La mia vita è cambiata, e sono felice di aver dato fiducia al 'prof'. Ho accettato subito l'intervento, dopo da due anni che attendevo, posso dire che il 'motore' funziona". Si è trattato del primo caso in Italia con tempi di riattivazione del muscolo cardiaco così lunghi - 20 minuti più 25' di ischemia funzionale calda - ed è stato seguito da altri 17 interventi simili a livello nazionale. "Il fatto che questa tecnica non solo funzionasse ma potesse essere riproducibile - ha commentato Gerosa - come ricercatori ci dà molta soddisfazione". (ANSA).

