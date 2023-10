Prima irruzione fredda d'autunno, -10 sulla Marmolada Veneto, crollo minime anche nelle città, 7 gradi a Treviso

(ANSA) - VENEZIA, 16 OTT - Termometri in netta discesa stamane nelle città e nelle aree di montagna del Veneto per la prima irruzione fredda dell'autunno, dopo settimane di caldo. Sulla Marmolada si sono registrati 10 gradi sotto zero (-9,8) la notte scorsa, ed attualmente il valore oscilla sui -5. Un crollo termico che, con l'aria proveniente da Nordest, ha portato il primo accenno di freddo anche in pianura, anche se al momento mancano ancora le piogge. La minima più bassa è stata registrata a Treviso, con 7 gradi, 9 gradi a Vicenza, 10 a Padova, a Portogruaro, sul confine con il Friuli Venezia Giulia, 5 gradi. Si tratta di uno sbalzo di 5-6 gradi in meno nelle minime rispetto ai giorni della lunghissima 'ottobrata'. Stamane, con vento e cielo coperto, l'aria è ancora frizzante, e le temperature non superano in pianura i 10-11 gradi. (ANSA).