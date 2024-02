Posata la prima pietra della Casa di comunità a Paese Importo 2,5 milioni,finanziati per 945 mila euro con fondi Pnrr

(ANSA) - PAESE, 24 FEB - Continua l'impegno per ridisegnare la rete di assistenza sanitaria territoriale "con professionisti e prestazioni disponibili in modo capillare su tutto il territorio regionale, per una sanità che sia vicina e prossima alle persone". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin, che questa mattina a Paese (Treviso), ha partecipato alla posa della prima pietra per la realizzazione della Casa della Comunità del comune trevigiano. All'appuntamento sono intervenuti, tra gli altri, il direttore generale dell'Ulss 2 Francesco Benazzi, il direttore dei servizi socio-sanitari Roberto Rigoli e il sindaco di Paese Katia Uberti. La struttura, per un importo totale di oltre 2,5 milioni di euro, sarà finanziata per 945 mila euro con fondi Pnrr. Le Case di comunità sono infatti una nuova tipologia di strutture sanitarie, che rientrano nella Misura 6 del Pnrr e possono contare sui relativi finanziamenti. Il progetto prevede la ristrutturazione di un'area di 670 metri quadrati, con la messa a norma per adeguamento antincendio e miglioramento sismico, con ammodernamento degli spazi, e adeguamenti a tutte le norme nazionali in materia. È previsto inoltre l'ampliamento della struttura per 290 metri quadri. Vi troveranno posto vari servizi sanitari, come un Punto Unico di Accoglienza, 15 ambulatori e locali di supporto alle attività. "Anche Paese avrà una struttura a cui i cittadini potranno accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria - ha detto - dove confluiranno i diversi professionisti per la progettazione ed erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale, che lavoreranno in modalità integrata e multidisciplinare". (ANSA).

