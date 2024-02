Porto di Venezia, non ci siano extracosti per accesso delle navi Di Blasio contro ipotesi 'ticket' per chi usa conca di Malamocco

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - Per il presidente dell'Autorità Portuale di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio, servono "misure che minimizzino l'impatto del Mose sulla portualità e garantiscano l'accesso delle navi alle nostre banchine senza extracosti per gli operatori che scalano nei nostri porti". Lo afferma in una nota, dopo l'inaugurazione della conca di navigazione per le navi alla bocca di porto di Malamocco, per il passaggio nella quale si ipotizza l'applicazione di un "ticket". "Accogliamo con grande soddisfazione - prosegue Di Blasio - gli esiti incoraggianti della prima prova di navigazione alla conca di Malamocco, elemento costitutivo dell'accessibilità nautica al porto che deve essere garantita sia per aspetti di sicurezza, sia per la necessaria tutela del lavoro e della competitività del sistema portuale del Veneto, che comprende i porti di Venezia e di Chioggia. Il percorso di costruzione del 'porto regolato', cui si sta lavorando da tempo, aggiunge quindi un altro tassello importante che va collocato però in un pacchetto più ampio di azioni che devono tendere alla sincronizzazione dell'operatività del Mose con la portualità e alla promozione, oltreché alla tutela, della competitività di un porto in cui operano eccellenze imprenditoriali nazionali e internazionali", conclude. (ANSA).

COM-BUO