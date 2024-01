Poliziotti salvano padre e figlio caduti in acqua a Venezia Nei pressi del Ponte dei Sospiri.

(ANSA) - VENEZIA, 03 GEN - Due turisti, padre e figlio, caduti in laguna a Venezia sono stati salvati dalla polizia nei pressi del Ponte dei Sospiri dopo una segnalazione, questa notte, al 113. Gli agenti di una 'volante' hanno trovato il conducente di un'imbarcazione che stava tentando di aiutare una delle due persone.. Così i due poliziotti sono intervenuti nel soccorso riuscendo a recuperare entrambi gli uomini. Il padre, hanno poi scoperto gli agenti, mentre stava camminando in prossimità del bordo delle fondamenta, aveva perso l'equilibrio cadendo in acqua ed il figlio, a quel punto, si era tuffato nel tentativo di soccorrerlo. I due turisti sono stati quindi invitati a togliersi gli abiti fradici per evitare di incorrere in rischi ipotermici ed, in seguito, avvolti con coperte termiche. Sul posto sono poi arrivati i vigili del Fuoco e il personale del Suem che ha preso in carico padre e figlio portandoli in ospedale per accertamenti. (ANSA).

GM