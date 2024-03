Polizia seda lite calzolaio-cliente per riparazione delle scarpe Intervento polizia dopo chiamata al 113

(ANSA) - VICENZA, 23 MAR - E' stato necessario l'intervento della polizia per sedare una lite tra un calzolaio e un cliente che era insoddisfatto per la riparazione delle scarpe. E' accaduto a Vicenza dove gli agenti si sono attivati dopo che era stato segnalata al 113 un'aggressione al titolare del negozio di riparazione calzature. Arrivati sul posto gli agenti sono riusciti a separare i due uomini. E' stato chiesto anche l'ausilio del Suem 118 per medicare il commerciante che aveva evidenti ferite al volto. I due litiganti hanno fornito poi una versione dei fatti tra loro nettamente opposta. L'esercente ha detto di essere stato aggredito dal cliente che si lamentava di una non corretta riparazione delle scarpe, mentre l'insoddisfatto' ha riferito di essersi difeso dopo essere stato spintonato dal proprietario che, di fronte alle accuse di aver svolto un pessimo lavoro, tentava di metterlo alla porta. I due contendenti sono stati riportati alla calma dai poliziotti che ha informato entrambi sui loro diritti nel caso intendessero procedere. Al momento, però, nessuno ha inteso adire le vie legali. Sono in corso ulteriori approfondimenti. (ANSA).

CS