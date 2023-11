Polizia: Pisani al 75/o del 2/o Reparto Mobile di Padova Capo Polizia intervenuto a intitolazione sala Questura

(ANSA) - PADOVA, 15 NOV - Il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha presieduto stamani a Padova all'intitolazione della sala riunioni della Questura alla memoria dell'agente scelto Arnaldo Trevisan, ucciso da un rapinatore il 16 maggio 1988 davanti alla Stazione ferroviaria. Successivamente, presso la sede del secondo Reparto Mobile, Pisani ha presieduto la celebrazione per i 75 anni dalla fondazione, dove ha sede anche il gruppo sportivo delle Fiamme Oro per l'atletica leggera ed il rugby. Alla cerimonia erano presenti il Prefetto Francesco Messina, il Questore Antonio Sbordone, il Sindaco Sergio Giordani e i primi cittadini di Trieste, Roberto Dipiazza e di Longarone (Belluno), Leonardo Padrin. Per la circostanza è stata allestita una mostra storica di mezzi e materiali in uso ai Reparti Celeri e Mobili dal dopoguerra ad oggi, tra cui una rarissima autoblindo "Staghound", come quelle che nel 1954 fecero ingresso a Trieste, in occasione del ritorno della città all'Italia. Infine, alla sede del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto, ha inaugurato il nuovo Centro Operativo della Polstrada di Padova, frutto della convenzione stipulata tra Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, Cav, Autostrade per l'Italia, Società Autostrade Alto Adriatico e Superstrada Pedemontana Veneta, intitolato alla memoria del vice brigadiere Antonio Niedda, vittima del terrorismo e Medaglia d'Oro al Merito Civile, che il 4 settembre 1975 cadde sotto i colpi esplosi da un membro della colonna padovana delle Brigate Rosse. (ANSA).