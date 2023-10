Polizia locale Venezia, esercitazione a protezione del Ghetto Periodo di formazione a supporto attività anti-terrorismo

(ANSA) - VENEZIA, 18 OTT - "Sono state svolte tre giornate di formazione presso i poligoni di Jesolo, Padova e Vicenza per far acquisire le competenze pratiche nella gestione e nell'uso delle armi con esercitazioni a secco - cioè senza l'esplosione di colpi - e con lo sparo di 200 proiettili, il doppio di quelli utilizzati solitamente dagli agenti della Polizia di Stato". Lo annuncia il comandante della Polizia Locale di Venezia Marco Agostini specificando il percorso di formazione seguito dagli agenti per il supporto nelle attività anti terroristiche al Ghetto di Venezia. La richiesta di chiarimenti era arrivata lo scorso venerdì, da parte delle organizzazioni sindacali, durante un tavolo legato allo svolgimento del servizio di pubblica sicurezza da parte della Polizia Locale, contestato da Uil Fpl e Cgil Fp. Gli agenti, su base volontaria, sarebbero stati addestrati anche all'uso della pistola semiautomatica CZ Scorpion Evo 3, con proiettili dal calibro 9x21, che rientra, quindi, tra quelle che la Polizia Locale può usare. La formazione è stata curata da istruttori appartenenti ai gruppi speciali antiterrorismo della Marina Militare, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato che hanno addestrato gli agenti della Polizia Locale a operare in un contesto di evento terroristico. (ANSA).