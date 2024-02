'Politecnico Milano e Sapienza Roma tra prime 100 al mondo' Classifica Times Higher Education dopo sondaggio tra accademici

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Il Politecnico di Milano e La Sapienza di Roma sono tra i primi cento atenei migliori al mondo secondo la classifica 2023 World Reputation Ranking pubblicata dall'agenzia Times Higher Education (The). Seguono le Università di Bologna (fascia 126-150) e di Padova (176-200). Il Word Reputation Ranking si basa su un sondaggio di opinione tra accademici che chiede a studiosi di varie discipline di nominare non più di 15 università che ritengono essere le migliori per ricerca e insegnamento. In testa alla classifica: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Oxford e University of Cambridge. (ANSA).

