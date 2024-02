Picchia la compagna incinta, arrestato Scatta divieto di avvicinamento e uso bracciale elettronico

(ANSA) - PADOVA, 17 FEB - La Polizia di Padova ha arrestato, in un albergo della città, un uomo che ha malmenato la propria compagna in cinta. Protagonista della vicenda un 35enne veneziano, che prima ha detto di aver avuto un alterco con la donna. Ma gli agenti hanno poi visto la vittima in evidente stato confusionale ed in lacrime, che ha riferito di essere stata aggredita e malmenata dal suo compagno. L'uomo successivamente è stato rilasciato con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico e il contestuale divieto di avvicinamento alla compagna. (ANSA).

BCN