Più grande e green, inaugurata la rinnovata Coop Pellestrina Investimento da quasi un milione di euro di Alleanza 3.0

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Al termine dei lavori partiti a inizio marzo, è stata inaugurata a Venezia la rinnovata Coop Pellestrina, che rispetto al passato è ingrandita, arrivando a 350 metri quadrati dai 240 iniziali, e più green grazie ad esempio ai nuovi frigoriferi per i surgelati. Per il restyling, fatto a supermercato aperto con un solo giorno di chiusura. Coop Alleanza 3.0 ha investito quasi un milione di euro. La nuova collocazione è stata pensata per i residenti ma anche per i turisti ad esempio con un banco gastronomia a cui ora è stato aggiunto il banco del caldo. Il supermercato "erogherà un servizio ancora migliore ai residenti dell'isola, che si rivolgono con fiducia alla Coop di Pellestrina per la loro spesa" ha osservato il consigliere delegato alle Isole e alla Pesca del Comune di Venezia, Alessandro Scarpa Marta che ha partecipato alla cerimonia con il Regional director Area Friuli Venezia Giulia e Veneto della Cooperativa Valerio Stevanato, in rappresentanza dei soci Coop, il Vicepresidente zona soci Venezia Laguna, Gianni Vianello e il vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0 Andrea Volta. Qui "possiamo contare su una base sociale di oltre 33 mila persone sono una comunità alla quale Coop - ha assicurato - vuole dare risposte sempre migliori in termini di qualità del servizio, di difesa del potere d'acquisto, di iniziative che tutelano il territorio e lo valorizzano. (ANSA).

MF