Pestaggio due ragazzi a Padova, foglio di via a trapper Episodio a giugno davanti a un locale pubblico

(ANSA) - PADOVA, 27 GEN - L'Anticrimine della Questura di Padova ha notificato un foglio di via obbligatorio, disposto dal Questore Marco Odorisio, a un 20enne originario di Monselice (Padova), noto "trapper", vietandogli di fare ritorno nel territorio del comune di Padova per tre anni. Il provvedimento riguarda un episodio avvenuto nel giugno scorso, quando una pattuglia delle Volanti era intervenuta nel parcheggio di un locale, per due aggressioni in atto. Il giovane trapper è stato riconosciuto come colui che, assieme ad altri amici e sostenitori, aveva aggredito due giovani all'uscita del locale per futili motivi, usando anche un tirapugni. Due ragazzi aggrediti erano stati trasportati al Pronto Soccorso e medicati, con cinque e otto giorni di prognosi. A carico del 20enne - denunciato per questo pestaggio - risultano precedenti di polizia per reati contro la persona, contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio; era già stato destinatario di un foglio di via nel Comune di Vicenza per tre anni, notificato a giugno del 2022, di un altro relativo a Venezia per tre anni, notificato a novembre 2022, e di un avviso orale a giugno 2022. Non risulta avere una dimora stabile a Padova, non vi lavora e gli investigatori ritengono che venga in città allo scopo di compiere attività illecite che turbano la sicurezza e la tranquillità pubblica. (ANSA).

