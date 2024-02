Passata la prima fase di maltempo, ma da lunedì nuove nevicate Dichiarata allerta gialla sul bacino del Livenza-Tagliamento

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - Si è conclusa nel pomeriggio la fase più intensa della perturbazione che ha interessato il Veneto negli ultimi due giorni. Nella giornata odierna e in quella di domani il tempo sarà variabile, con precipitazioni probabili, anche a carattere di locale rovescio, specie tra il tardo pomeriggio di oggi e la mattinata di domani. Si tratterà tuttavia di fenomeni più irregolari e di modesta entità. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che dalle ore 20.00 di oggi alle 14.00 di domani dichiara lo stato di "attenzione" (giallo) per criticità idraulica nel bacino Livenza, Lemene e Tagliamento. Per oggi è previsto un aumento della nuvolosità con nuove deboli nevicate specie nella notte, con limite a 700/1000 metri. Domenica mattina residue nevicate, che termineranno nel pomeriggio. Lunedì nuovo peggioramento con nevicate diffuse oltre 800/1300 metri. (ANSA).

COM-BUO