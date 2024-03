Padova lancia nuova campagna promozione, 'dove la vita è arte' Propone un viaggio dall'alba al tramonto nelle sue bellezze

(ANSA) - PADOVA, 15 MAR - Parte nel weekend del 16-17 marzo la nuova campagna di promozione turistica della città di Padova, "Dove la vita è arte", è lo slogan che accompagna l'iniziativa. L'obiettivo è quello di promuovere Padova come meta turistica in vista delle vacanze Pasquali. All'insegna del posizionamento ormai consolidato della città come meta arstica e culturale, il nuovo spot ripercorre in un viaggio dall'alba al tramonto le bellezze della città, unendo le prospettive di un drone in volo sulla Basilica di Sant'Antonio, Prato della Valle, la Specola, le piazze del centro e l'Orto Botanico, a quelle effettuate all'interno della Cappella degli Scrovegni, del Palazzo della Ragione e delle botteghe del Mercato sotto il Salone. Lo spot sarà programmato a livello nazionale su reti televisive nazionali e sulle principali reti televisive locali oltre ai siti e social network delle principali testate giornalistiche nazionali e locali. Continua così, spiega una nota del Comune, l'attività di comunicazione della città di Padova con l'obiettivo di capitalizzare gli ottimi risultati in termini di presenze raggiunti a partire dal riconoscimento Unesco a Padova Urbs Picta che ha consentito di raggiungere e superare nel 2023 le presenze ante Covid. (ANSA).

