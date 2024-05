On line il sito Tram di Padova, una sezione per domande utenti Tutte le informazioni sulle linee in esercizio e in costruzione

(ANSA) - PADOVA, 11 MAG - E' in rete il nuovo sito internet sul Tram di Padova (trampadova.it) dove poter reperire tutte le informazioni sul sistema Smart, dai progetti delle due nuove linee in costruzione alle notizie sui lavori in corso. Una sezione e' dedicata agli aggiornamenti sui cantieri, sia per il tram che per i sottoservizi, una alle notizie e una alle domande frequenti (Faq) sull'opera e sull'intero sistema. Sara' possibile, da parte di tutti i cittadini, inoltrare domande o richieste specifiche. Il sito verra' implementato con il materiale sempre aggiornato: verranno dedicate sezioni specifiche agli altri comuni coinvolti dal sistema Smart, saranno pubblicati i monitoraggi ambientali e sara' arricchito con foto e video. Presto sarà on line anche uno spazio dedicato ai comuni contermini interessati dall'opera, per poter dare risposte anche a quesiti e richieste molto specifiche per ogni territorio. Il sito verrà via via implementato con il materiale sempre aggiornato: verranno dedicate sezioni specifiche agli altri comuni coinvolti dal sistema Smart, saranno pubblicati tutti i dovuti monitoraggi ambientali e naturalmente via via sarà arricchito con foto e video. (ANSA).

GM