Olimpico di Vicenza monumento nazionale, Possamai 'grande gioia' Il via libera della commissione Cultura del Senato

(ANSA) - VICENZA, 11 OTT - Giornata che Vicenza segnerà nel calendario quella odierna, con il via libera della commissione Cultura del Senato al progetto per dichiarare il Teatro Olimpico, capolavoro del Palladio, "monumento nazionale". "La soddisfazione è grande - afferma il sindaco Giacomo Possamai - La notizia del via libera della commissione Cultura del Senato al disegno di legge per dichiarare il Teatro Olimpico di Vicenza monumento nazionale è motivo di grande soddisfazione ed è testimonianza di una sincera e trasversale sinergia tra i parlamentari vicentini, impegnati ad onorare e portare questo riconoscimento al teatro coperto più antico del mondo". "La città di Vicenza - prosegue - non può che essere orgogliosa di questo importante primo risultato, nella speranza di vedere l'intero iter concludersi nel più breve tempo possibile". La proposta era nata da Vladimiro Riva, consigliere delegato del Consorzio Vicenza è e già promotore della candidatura della Basilica palladiana, Monumento nazionale nel 2014, dopo un percorso durato tre anni. (ANSA).