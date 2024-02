Non visita le donne', il sindaco in guerra col medico di base Nel Vicentino. Primo cittadino, 'faccio murare ambulatorio'

(ANSA) - VICENZA, 22 FEB - Ha promesso di far murare l'ambulatorio piuttosto che consentire al medico incaricato dalla Asl di visitare nella sua città, Valdastico. Protagonista dell'inusuale vicenda è il sindaco del comune dell'Alto vicentino, Claudio Sartori, che già in passato aveva avuto dissidi con il medico di base, Jamal Basal, 55 anni di origini israelo-cristiane, già incaricato di ricoprire lo stesso ruolo in città dal 2019 al 2022. Proprio in quegli anni, infatti, il sindaco si era rivolto alle forze dell'ordine denunciando che il medico non solo si rifiutava di visitare le donne ma non voleva neanche avere rapporti con le direttrici della casa di riposo del posto. Dichiarazioni rese anche in Procura che portarono i carabinieri a fare dei controlli. Oggi il medico è stato nuovamente assegnato dalla Asl al comune vicentino, ma il sindaco ha fatto già cambiare le serrature delle porte dell'ambulatorio ed è pronto a murare la struttura se fosse necessario. (ANSA).

BCN