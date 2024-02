Nominato presidente Inps, Fava lascia vertice Autostrade AA Il presidente della concessionaria ha presentato dimissioni

(ANSA) - TRIESTE, 03 FEB - Il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Gabriele Fava, si è dimesso dalla carica. La decisione, attesa, è stata presa in seguito alla sua recente nomina alla presidenza dell'Inps. Fava era giunto al vertice di Autostrade Alto Adriatico su indicazione della giunta della Regione Friuli Venezia Giulia nel giugno scorso, che detiene la maggioranza delle quote della concessionaria, pari al 67% del capitale mentre il restante 33% fa capo al Veneto. Autostrade Alto Adriatico gestisce, tra le altre, le tratte Venezia-Trieste e Palmanova-Udine. Tra gli altri incarichi, Fava è stato in passato commissario straordinario di Alitalia e membro del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Soddisfazione per la decisione di Fava è stata espressa dal centrosinistra che aveva chiesto un cambio al vertice. Per il consigliere del Pd della Regione Fvg Nicola Conficoni "le dimissioni sono un atto di buon senso che conferma la validità della richiesta di un cambio alla guida della società avanzata oltre un mese fa, non appena trapelata la notizia della sua imminente nomina all'Inps" ravvisando "sin da subito un'incompatibilità sostanziale tra la presidenza dell'Inps e quella della newco Autostrade Alto Adriatico". (ANSA).

