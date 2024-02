Neve sulle Dolomiti a Cortina raggiunti 35 centimetri Il meteo prevede ulteriori precipitazioni in giornata

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - Sulle Dolomiti sono caduti mediamente 25-45 cm di neve fresca oltre i 1.600 metri - 35 a Cortina d'Ampezzo - e 35-55 cm sulle Prealpi oltre quota 1.700. Lo riferisce l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav), che segnala come nel pomeriggio sono attese ulteriori precipitazioni, nevose oltre i 1.000 metri, che porteranno sino a 25 cm di neve fresca in Dolomiti oltre i 2.000 metri e 35 centimentri in Prealpi oltre quota 1.500. Con la neve fresca sono possibili valanghe spontanee di neve a debole coesione che in alcuni casi possono raggiungere anche grandi dimensioni, lallarme è stimato di grado 3 'marcato'. La neve fresca ha raggiunto i 50 centimetrii a Passo Falzarego, e Col dei Baldi in Val di Zoldo, i 40 ad Arabba e i 30 a Falcade. (ANSA).

