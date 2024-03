Nespoli, 'così il corpo cambia in assenza di gravità' 'Si acquisicono competenze per vivere meglio sulla Terra'

(ANSA) - PADOVA, 15 MAR - Nell'esperienza spaziale dell'assenza di gravità il corpo degli astronauti "cambia", e si acquisiscono "competenze scientifiche e tecniche che allargano la conoscenza e ci permettono di vivere meglio sul nostro pianeta". Così l'astronauta Paolo Nespoli, anticipa i temi dell'intervento che terrà fra pochi giorni al World Healt Forum Veneto in programma a Padova. Nespoli sarà uno dei nomi più attesi nei panel dei quattro gironi di confronto (20-23 marzo) tra le eccellenze della ricerca, iniziativa organizzata dalla Regione Veneto, dal Comune e dall'Università di Padova. Nella sua carriera, Nespoli è stato nello spazio tre volte, lavorando nella stazione spaziale internazionale 313 giorni. Nell'appuntamento di Padova il suo intervento sarà sul tema "Vivere in salute nello spazio" "L'ambiente dello spazio, specialmente l'orbita bassa terrestre, dove a 400 chilometri viaggia la Stazione Spaziale Internazionale - spiega l'astronauta italiano - offre la possibilità di sfruttare le condizioni locali, specie la condizione di non percepire la forza di gravità, per analizzare e caratterizzare tutta una serie di realtà che normalmente sono mascherate dalla forza di gravità". "Anche il corpo cambia - continua Nespoli - ed è estremamente interessante fare esperimenti biologici per allargare le nostre conoscenze. Ma anche esplorando, ovvero andando più lontano, come sulla Luna o su Marte, si acquisiscono competenze scientifiche e tecniche molto importanti. Tutte cose che allargano la conoscenza e ci permettono di vivere meglio sul nostro pianeta". (ANSA).

GM