Mostre: Music e l'orrore dei campi concentramento nazisti

(ANSA) - VENEZIA, 24 APR - Volti scarnificati con la bocca spalancata, le dita secche della mani intrecciate sul petto. Cadaveri a mucchi. Nudi, spogliati della lori dignità umana. Essenziali nella loro tragedia di vittime innocenti dei campi di concentramento nazisti che l'artista aveva vissuto come prigioniero. Spogli come sono i rami intrecciati dei motivi vegetali, come i profili dei paesaggi senesi o della terre dalmate. Anton Zoran Music (1909-2005), nato vicino a Gorizia, allora terra austriaca, e morto a Venezia, è uno dei maestri del Novecento che forse potrebbe rientrare a pieno titolo in quel concetto di "Stranieri Ovunque", di "esule in patria", che la Biennale d'Arte ha articolato guardando soprattutto a esperienze e terre non europee. Nel vasto panorama delle iniziative espositive autonome promosse nei mesi della Biennale, a Venezia Music è comunque presente con una trentina di opere grafiche, disegni e dipinti: E' una mostra, fino al primo giugno, allestita in uno spazio vicino alla Fenice, la Galerie Bordas. "Dipingo per me, perché lo devo fare. Per me - diceva l'artista che aveva Parigi come seconda casa - è un po' come respirare. Se mi vietassero di dipingere mi toglierebbero l'aria. Un quadro - aggiungeva - è qualcosa che non si sa come nasca: viene fuori dal di dentro come un momento irripetibile". Come quando sulla tela, sui fogli prendono vita i cavallini della sua terra d'origine; come quando, agli inizi degli anni Settanta, sente l'urgenza di dipingere, di riaprire la finestra sul "mostro", ciò che aveva visto e vissuto nei campi nazisti. A dare vita al ciclo "Non siamo gli ultimi". Durante l'esperienza di prigionia aveva fatto solo alcuni scarni disegni che era risuscito a salvare. La mostra, la quarta da quando la galleria è aperta, attraversa i temi che hanno nutrito lo sguardo interiore dell'artista - i cavallini, i motivi vegetali, le terre dalmate, le vedute sulla Giudecca, i paesaggi senesi, i ritratti e i motivi nei campi di concentramento - a partire dal "Motif végétal" del 1972. (ANSA).

