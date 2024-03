Mose, approvata copertura finanziaria per la fibra ottica Importo di 7,3 milioni, Open Fiber sta già lavorando in laguna

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - E' stata approvata dal Comitato tecnico amministrativo (Cta) la copertura finanziaria per il progetto e i lavori di completamento dell'anello in fibra ottica per il sistema primario di trasmissione dati del Mose di Venezia. L'importo è di 7 milioni e 300mila euro. Nel novembre scorso, il commissario straordinario, Elisabetta Spitz aveva annunciato di aver individuato in Open Fiber il candidato per la realizzazione dell'infrastruttura. L'azienda italiana opera nel mercato delle infrastrutture di rete in FTTH per la posa dei cavi della fibra ottica ed è già attiva nella laguna di Venezia. La fibra ottica andrà ad implementare la connettività del Mose garantita fino ad oggi dal sistema satellitare di Telespazio, grazie a un accordo siglato nel settembre scorso con una validità di 24 mesi, e dal ponte radio. Il sistema di telecomunicazioni del Mose è un tassello fondamentale dell'opera perché consente i collegamenti e la sincronizzazione dei sistemi di automazione delle barriere ed è ridondato: la fibra ottica, una volta completata, sarà affiancata dal Ponte Radio che dal 2020 ha contribuito alla riuscita delle operazioni di sollevamento del Mose a protezione di Venezia e della sua laguna. (ANSA).

GM