Morto in incidente Malenotti, rilanciò marchio Belstaff Caduto con scooter di ritorno da serata con amici

(ANSA) - VENEZIA, 24 MAR - Morto in un incidente stradale a Scorzè (Venezia) l'imprenditore trevigiano Michele Malenotti, 42 anni, di Mogliano (Treviso) a capo per molti anni dell'azienda di abbigliamento Belstaff. L'uomo ha perso il controllo del suo scooter, che, nell'affrontare una rotatoria, è ruzzolato lungo la strada. L'imprenditore stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici. Il nome di Malenotti è legato allo storico marchio britannico Belstaff, acquisito nel 2004 fa dalla sua famiglia e rilanciato con forza a livello internazionale prima di cederlo ad un gruppo svizzero. Nel frattempo aveva dato vita a M Symbol Group, sempre dedicato ai capi d'abbigliamento in pelle, e sulla stessa linea anche la Matchless che offriva inoltre e-bike. Il successo del marchio ha avuto uno sprint grazie anche a molti nomi noti del mondo del cinema americano , tra cui Arnold Schwarzenegger, che portò, tra l'altro, Michele Malenotti e suo fratello Manuele ad un 'cameo' nel film girato nel 2010 a Venezia 'The tourist' con protagonisti Johnny Depp e Angelina Jolie (ANSA).

CS