Morto Francesco Canella, fondatore dei supermercati Alì Fondò il gruppo nel 1971, impegnato anche nel sociale

(ANSA) - VENEZIA, 31 GEN - E' morto a 92 anni Francesco Canella, fondatore e patron della catena padovana dei supermercati Alì, diffusa con 117 punti vendita soprattutto in Veneto ed Emilia Romagna. Dopo aver rilevato nel 1958 la cooperativa Onarmo - nata come opera caritativa della chiesa bolognese - Canella aprì il suo primo punto vendita nel 1971 a Padova, con il primo banco gastronomia servito. Lo sviluppo decisivo dell'azienda avviene negli anni '90. con l'apertura dei primi Ipermercati, i sistemi di carte fedeltà e il raggiungimento del miliardo di fatturato nel 2015. Nel 2019 l'Università di Padova gli conferì la laurea honoris causa in Food&Wine. "Con Francesco Canella - afferma il presidente del Veneto Luca Zaia - il Veneto perde uno dei suoi più grandi imprenditori del food, ma non solo, perde un uomo geniale, buono, sensibile, che ha dedicato parti importanti della sua vita di uomo e di imprenditore al volontariato, alla beneficienza, al sostegno del suo Veneto nelle situazioni di crisi, come nel 2018, quando lanciò una grande raccolta fondi tra i clienti dei suoi supermercati per aiutare i territori devastati dal maltempo di allora con un esito straordinario, o quando fece importanti donazioni donò all'ospedale di Padova in periodo Covid". Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ricorda "la raccolta di fondi per l'emergenza dell'acqua alta del novembre 2019, quando il gruppo Alì raccolse oltre 250 mila euro per i lavori di ripristino e Francesco Canella venne a consegnarmeli di persona a Ca' Farsetti. Il suo ricordo resterà vivo nelle opere che ha realizzato e nelle tantissime persone che gli hanno voluto bene". (ANSA).

