Minori usati come spacciatori, 3 arresti e 3 denunce a Padova Controlli in città da parte della Squadra Mobile

(ANSA) - PADOVA, 17 MAR - Tre persone sono state arrestate e altrettante denunciate in un'indagine della Polizia di Padova contro un gruppo di adulti accusati di impiegare minorenni stranieri non accompagnati nello spaccio di stupefacenti. La zona finita sotto la lente dei poliziotti della Squadra Mobile è un tratto di argine tra la periferia cittadina e il territorio di Cadoneghe (Padova), dove gli agenti hanno individuato un ragazzino di 16 anni intento a consegnare droga a degli acquirenti. Seguendone gli spostamenti lo hanno visto incontrarsi con un 36enne, ricevere un involucro e raggiungere un altro cliente. A quel punto sono intervenuti; l'uomo che aveva rifornito il minore ha provato a darsi alla fuga, ma è stato raggiunto dopo un inseguimento di un centinaio di metri. E' stato trovato in possesso di altre 16 dosi di cocaina e di denaro porbabile provento dello spaccio. Il giudice lo ha condannato a 10 mesi di reclusione, con espulsione dopo il trattenimento al Centro per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo (Gorizia). Il minore è stato invece denunciato e affidato ai servizi sociali di Padova. Un episodio simile ha visto coinvolto un ragazzo tunisino di 17 anni, che stava cedendo una dose a un 32enne dentro un'automobile, e poi ha consegnato denaro a un connazionale; il minorenne e il cliente sono stati fermati, mentre il terzo soggetto è riuscito a fuggire. (ANSA).

