Milano-Cortina: Varnier, opportunità per i giovani e la comunità Il ceo dei Giochi: 'Verona avrà un ruolo cruciale'

(ANSA) - VERONA, 23 NOV - "Le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 rappresentano un'opportunità straordinaria che abbraccia un'intera comunità e in particolare i giovani, ispirandoli attraverso i valori fondativi dello sport". Lo ha detto Andrea Varnier, ceo di Milano Cortina 2026, ospite all'Università di Verona. "Vogliamo condividere con le ragazze e i ragazzi - ha spiegato - il cammino verso i prossimi Giochi: tanti sono i progetti dedicati a loro e che mirano a lasciare una legacy duratura per le nuove generazioni. Coinvolgere i più giovani è fondamentale, perché a loro verrà affidato il compito di portare avanti il messaggio positivo dei Cinque Cerchi e degli Agitos". "La città di Verona avrà un ruolo cruciale: l'Arena diventerà il palcoscenico che accoglierà la Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e la Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi, un'occasione unica per mostrare al mondo la città nella sua bellezza e con la sua ospitalità, sarà una straordinaria occasione per costruire insieme un futuro di inclusione" ha concluso Varnier. (ANSA).