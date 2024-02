Milano-Cortina: Simico, soddisfatti dagli incontri con Cio Al centro lo stato di avanzamento dei lavori

(ANSA) - BELLUNO, 21 FEB - "Soddisfazione" a seguito dei "positivi e costruttivi" incontri oggi a Cortina d'Ampezzo con i rappresentanti del Cio è stata espressa dall'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, Fabio Saldini e dalla presidente di Simico Veronica Vecchi. Le riunioni hanno avuto come principale focus lo stato di avanzamento degli interventi per Cortina previsti dal Piano delle opere olimpiche. La presidente Vecchi è intervenuta davanti alla delegazione del Cio, rassicurando sulla nuova governance della Società "formata da persone con uno spiccato profilo tecnico, elemento che consentirà di dare una ulteriore accelerazione ai progetti". "Il Consiglio di amministrazione - ha inoltre spiegato Vecchi - ha deciso di puntare fortemente su tecnologie Bim per assicurare una rapida accelerazione e il rispetto degli impegni presi, sempre con un forte presidio sui temi relativi alla sostenibilità". "Si lavora senza sosta per rispettare il cronoprogramma e raggiungere nei tempi previsti gli obiettivi del Piano olimpico" hanno infine sottolineato Saldini e Vecchi. (ANSA).

BCN-