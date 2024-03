Milano-Cortina: Sbrollini(Iv), su infrastrutture siamo indietro

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Italia Viva è sempre stata favorevole allo sport e ai piccoli e grandi eventi sportivi. Ma abbiamo grandi perplessità su questo decreto. Mancano 687 giorni all'inaugurazione dei giochi olimpici invernali di Milano e Cortina, ma siamo molto indietro rispetto agli impegni presi dal ministro Salvini. Dai 2,2 miliardi di euro stimati due anni fa, i costi continuano ad aumentare. Rischiamo, spero di no, di non avere le stesse opportunità di volano e di sviluppo che ha avuto, ad esempio, Torino nel 2006". Lo dice la senatrice Daniela Sbrollini, responsabile sport di Italia Viva, annunciando il voto di astensione del gruppo al decreto Milano-Cortina. "Vorrei ricordare le parole di un collega del ministro Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti: 'mi sono pentito di aver portato le olimpiadi, vedo che ci sono grandi difficoltà nella realizzazione delle opere'. Le nostre preoccupazioni sono proprio queste: ce la faremo a realizzare le opere in tempo? - si chiede Sbrollini - e poi c'è la Corte dei Conti del Veneto, che ha espresso perplessità sui tempi e sui costi, e vuole vederci chiaro sulle infrastrutture e sulla pista da bob della discordia. Questa costerà 120 milioni e c'è il rischio, se non dovesse essere completata, che si vada all'estero. La verità è che si sono persi anni per cambiare la governance dei giochi. Ci auguriamo che, nonostante tutte le difficoltà, si possa procedere celermente alla realizzazione delle opere infrastrutturali a Milano, in Lombardia e a Cortina. Le olimpiadi e le paralimpiadi sono una grande opportunità, basti pensare a Roma senza le Olimpiadi per la mancanza di lungimiranza della sindaca Raggi e del Movimento 5 stelle. Ma serve attenzione. Luci e ombre in questo decreto, per questo Italia Viva si astiene". (ANSA).

DEZ