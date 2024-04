Milano-Cortina: a settembre partono lavori pista Olympia Tofane 90 giorni per un decisivo upgrade delle strutture

(ANSA) - VENEZIA, 04 APR - Partiranno a settembre 2024, e dureranno 90 giorni, i lavori per l'ammodernamento della pista Olympia delle Tofane, in vista delle gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. E' quanto è stato stabilito oggi nella Conferenza dei servizi decisoria per l'esame finale del progetto di fattibilità, convocata da Simico, la società infrastrutture MIlano-Cortina 2026. L'intervento prevede un decisivo upgrade delle strutture e delle dotazioni della pista, per l'aggiornamento alle nuove tecnologie e l'adeguamento alle competizioni paralimpiche. L'opera, per la quale sono stati stanziati 1 milione e 380 mila euro, rientra nel Piano degli interventi olimpici correlati ai Giochi 2026 (approvato con il dpcm dell'8 settembre 2023). Il tracciato della pista, inaugurato proprio in occasione delle Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo nel 1956, è ancora oggi uno dei più belli e apprezzati al mondo, sede annuale della Coppa di Cristallo dello sci femminile. L'Olympia ospiterà le gare olimpiche di sci alpino femminile e le competizioni paralimpiche di sci alpino. (ANSA).

GM