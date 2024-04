'Matrimonio' tra Conegliano Valdobbiadene e Mostra del Cinema Sancito al Vinitaly la collaborazione che avrà durata triennale

(ANSA) - VERONA, 16 APR - E' un matrimonio "storico" quello sancito in Fiera a Verona, durante la terza giornata del Vinitaly 2024, tra il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e la 81/a Mostra internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. La collaborazione, che avrà durata triennale, da quest'anno sino all'edizione 2026, è stata ufficializzata questa mattina nello stand del Consorzio di Tutela, alla presenza tra gli altri del presidente del Veneto Luca Zaia, di Amerigo Restucci, in rappresentanza de La Biennale e dell'attore Giorgio Pasotti, ambassador del Consorzio e volto della campagna pubblicitaria. Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG sarà l'unica "bollicina" presente in esclusiva nel corso delle serate di gala di apertura e chiusura della Mostra. In particolare il vino veneto sarà proposto come aperitivo di benvenuto al momento dell'arrivo degli ospiti e le bottiglie, caratterizzate dall'etichetta disegnata per l'occasione, saranno poste su ciascun tavolo. Inoltre lo si potrà degustare nella sala che ospita le delegazioni dei film invitati alla Mostra prima della conferenza stampa e infine sarà presente nell'ambito della Terrazza privata del Palazzo del Cinema. "Portare il nostro prodotto, simbolo del made in Italy nel mondo, sotto i riflettori di uno dei più prestigiosi e celebri eventi culturali italiani - ha affermato Elvira Bortolomiol, presidente del Consorzio di Tutela - ci riempie di orgoglio. La collaborazione con La Biennale di Venezia rappresenta un traguardo che completa la strategia, delineata in questi ultimi anni, ovvero portare il nome e le bollicine di Conegliano Valdobbiadene tra i pubblici più ampi e allo stesso tempo autorevoli dell'Italia e del mondo". (ANSA).

