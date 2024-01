Marcolin prolunga al 2028 accordo con Gcds per eyewear La collaborazione con il marchio di design iniziata nel 2019

(ANSA) - LONGARONE (BELLUNO), 18 GEN - Marcolin, azienda di Longarone (Belluno) tra i leader mondiali nel settore dell'eyewear, e Gcds, brand italiano del new luxury, annunciano il rinnovo anticipato dell'accordo di licenza in esclusiva mondiale per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista. Il nuovo accordo estende la collaborazione fino al 31 dicembre 2028. La partnership tra Marcolin e Gcds ha inizio nel 2019, quando il marchio fondato nel 2015 dai fratelli Giuliano e Giordano Calza decide di entrare nel mondo dell'eyewear, ampliando così la propria gamma di accessori. (ANSA).

