Manomette braccialetto elettronico per andare dalla ex,arrestato Era ai domiciliari per stalking, fermato vicino casa della donna

(ANSA) - PADOVA, 23 FEB - Neppure gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico avevano fatto desistere un 48enne rodigino dall'idea di ripresentarsi a casa della ex compagna, evadendo dalle misure cautelari. L'uomo, però, è stato rintracciato ed arrestato dai Carabinieri. Il fatto è avvenuto la notte di San Valentino, ma si è appreso solo oggi. Il 48enne, che era stato già arrestato in flagranza per atti persecutori e minacce contro l'ex compagna e la figlia, si è allontanato da casa, facendo scattare l'allarme del braccialetto. I Carabinieri di Solesino (Padova) lo hanno rintracciato sulla statale provinciale 8 di Sant'Elena, a piedi, ormai a poche centinaia di metri dall'abitazione della donna. L'arresto per evasione è stato immediato. il 48enne è stato quindi trasferito nel carcere di Rovigo. (ANSA).

