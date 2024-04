Maltempo, nel vicentino 4 strade chiuse o a senso alternato Tecnici al lavoro al confine con la Provincia di Trento

(ANSA) - VICENZA, 03 APR - I tecnici dell'azienda Vi.Abilità della Provincia di Vicenza sono al lavoro sulle strade colpite da frane e colate detritiche dovute alle abbondanti piogge dei giorni scorsi. Quattro, in particolare, sono le provinciali più interessate: al momento sono chiuse al traffico la SP350 Lastebasse-Folgaria e la SP65 del Tretto a Schio (Vicenza), mentre sono aperte a senso unico alternato la SP246 Valli del Pasubio-Recoaro e la SP31 Valdichiampo tra San Pietro Mussolino e Molino di Altissimo. La SP350 è chiusa tra località Nosellari di Folgaria (Trento) e il confine con la provincia di Vicenza, a causa di due massi caduti nel tratto trentino, a poca distanza da dove già si sono verificate due frane a novembre e a febbraio. Il versante che sovrasta la strada è stato oggetto ieri di un sopralluogo anche con l'ausilio dei droni da parte dei tecnici della Provincia Autonoma di Trento. La messa in sicurezza sarà assicurata dalla realizzazione di barriere paramassi e da un bacino di accumulo chiuso da un vallo-tomo. La chiusura della SP350 sta creando notevoli disagi. Per il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin è "necessario potenziare il collegamento tra le province di Vicenza e Trento non solo per motivi economici, ma anche per permettere gli spostamenti tra i cittadini, siano per lavoro, studio o divertimento. Mi auguro che venga presto ristabilita la normale viabilità e la Provincia di Trento si confermi celere ed efficace nei suoi interventi". La SP65 Strada del Tretto a Schio è chiusa in località Sant'Ulderico e località Pornaro per movimento franoso di monte del 29 marzo. I tecnici di Vi.Abilità sono al lavoro per operazioni di disgaggio per oltre 50 metri di altezza. Seguirà la pulizia con rimozione del materiale, che permetterà di aprire l'arteria a senso unico alternato verosimilmente la settimana prossima. La SP246 è attualmente aperta a senso unico alternato. Da subito, in seguito alla frana del 10 marzo, si è provveduto alla rimozione di circa 800 metri cubi di materiale franato, al disgaggio del versante per renderlo sicuro e alla pulizia della strada. Ora si sta provvedendo alla posa di una barriera paramassi. Al termine dell'operazione, la strada potrà essere riaperta a doppio senso di marcia. Infine, la SP31 è attualmente aperta a senso unico alternato dopo l'evento franoso di inizio marzo. In settimana verranno effettuati i disgaggi per mettere in sicurezza il versante. Seguirà la pulizia della strada che potrà, in seguito, essere riaperta a doppio senso di marcia. (ANSA).

