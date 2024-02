Macchina agricola colpisce operaio al braccio, grave Incidente in un'azienda di fertilizzanti nel veronese

(ANSA) - VERONA, 19 FEB - Un operaio di 54 anni, Giampaolo Motta, è rimasto gravemente ferito a un braccio in un incidente avvenuto a Rivoli Veronese, in un'azienda che produce fertilizzanti. Secondo quanto si è appreso l'operaio, che si occupa della manutenzione del verde nell'azienda, è rimasto ferito mentre lavorava con una motozappa. E' stato trasportato in elicottero, in codice rosso, all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del Suem 118, i Carabinieri di Caprino Veronese e i Vigili del fuoco. "Siamo atterriti per il grave incidente occorso al nostro collaboratore, che da oltre 26 anni si occupa delle manutenzioni del verde della nostra azienda", ha affermato in una nota Rosanna Campagnari, amministratore delegato di Italpollina spa, l'azienda di Rivoli Veronese. "Ci auguriamo - prosegue - che possa riprendersi nel modo migliore e manifestiamo la nostra solidarietà a lui e alla sua famiglia. Italpollina, che garantisce ai suoi dipendenti processi produttivi in sicurezza e benessere per tutti i dipendenti e collaboratori, è a totale disposizione delle autorità competenti per verificare quali possano essere state le cause e la dinamica dell'incidente" ha concluso Campagnari. (ANSA).

