Litiga con la moglie e spara un colpo di pistola, denunciato Donna fugge con figlio e si rifugia da Carabinieri

(ANSA) - VICENZA, 22 MAR - Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della coniuge un italiano di 54 anni, residente a Montecchio Maggiore (Vicenza) che nel corso di una lite per futili motivi con la moglie all'interno della casa, ha esploso in aria un colpo a salve con una pistola scacciacani. La donna, incredula e terrorizzata da tanta violenza, è scappata di casa assieme al figlio minorenne, trovando rifugio presso la locale tenenza dei Carabinieri. Fulmineo il concentramento sul posto di tutte le pattuglie dell'Arma presenti in zona, coordinate dal comando compagnia di Valdagno, con i militari che poco dopo hanno rintracciato l'uomo all'interno dell'abitazione, recuperando l'arma utilizzata per sparare. (ANSA).

