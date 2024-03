Lieve calo in Veneto delle denunce di infortuni sul lavoro Sono stati oltre 69mila nel 2023. Scendono gli incidenti mortali

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - Nel 2023, il trend delle denunce degli infortuni sul posto di lavoro in Veneto è in lieve calo: sono stati 69.263 e riguardano il 3,13% degli occupati, rispetto ai 71.634 (3,34%) dell'anno precedente. Calano anche gli infortuni mortali, scesi da 129 a 101. I dati emergono da una ricerca condotta dalla Fondazione Corazzin per la Cisl Veneto, presentata stamani nella sede del sindacato a Mestre (Venezia). Delle oltre 70mila denunce dello scorso anno, 58.214 riguardano infortuni occorsi nella sede di lavoro, mentre 11.429 sono stati 'in itinere', ossia recandosi o tornando dal posto di lavoro. Le denunce sono maggiori nella fascia d'età tra i 45 e i 54 anni (23,14%), quelli con esito mortale tra i 55 e i 64 anni (36,63%). I settori più colpiti sono quelli delle fabbricazioni di prodotti in metallo (3.858 denunce), lavori di costruzioni specializzati nel settore edile (3.030) e fabbricazione di macchinari e apparecchiature (2.721). Negli ultimi dieci anni, sono quasi raddoppiate le denunce di malattie professionali: nel 2023 sono state 4.633, rispetto alle 2.453 del 2013. Gli esiti mortali di malattie contratte sul posto di lavoro sono stati 67, rispetto alle 90 del 2013. Il calo degli infortuni sul lavoro c'è "ma è troppo lento - spiega il segretario generale di Cisl Veneto, Gianfranco Refosco -. Questi risultati non sono per noi sufficienti. Bisogna adottare le giuste azioni, specie con la formazione a lavoratori e datori di lavoro, investimento nella vigilanza e collaborazione tra rappresentanti dei lavoratori, delle imprese e le istituzioni", conclude. (ANSA).

