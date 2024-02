Licenziamento per 373 di Electrolux in Italia, 46 in Veneto Un prossimo confronto è fissato per il 4 marzo

(ANSA) - SUSEGANA, 05 FEB - Electrolux Italia ha avviato la procedura di licenziamento per 373 dipendenti in Italia, 46 dei quali nello stabilimento di Susegana (Treviso), di cui 30 impiegati. Lo riferiscono fonti dell'azienda sulla base di un mancato accordo registrato in un vertice nazionale tra le parti che si è svolto oggi a Bologna. Un prossimo confronto è fissato per il 4 marzo. (ANSA).

