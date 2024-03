Liberi di Sognare, a Vicenza in mostra l'arte Pop/Beat italiana Alla Basilica Palladiana focus sugli anni dal 1960 al 1979

(ANSA) - VICENZA, 01 MAR - Si chiama "Pop/Beat - Italia 1960-1979 - Liberi di Sognare" la mostra allestita nella Basilica Palladiana di Vicenza, che sarà aperta al pubblico dal 2 marzo al 30 giugno. Si tratta della prima grande rassegna dell'amministrazione del sindaco Giacomo Possamai, incentrata sul ventennio dal 1960 al 1979: da qui il sottotitolo di Pop/Beat. Il progetto di pittura, scultura, video e letteratura, assolutamente inedito per l'Italia, è stato ideato e curato dall'artista Roberto Floreani, con opere provenienti dai principali musei, gallerie e collezioni private nazionali. Per la prima volta verranno raccontate ed esposte insieme le generazioni Pop e Beat italiane, testimoni di un sentire comune di quegli anni, legato a una visione ottimistica del futuro e all'impegno movimentista del Sessantotto, rendendosi quindi originali e autonome dalle suggestioni pop e beat americane, per anni indicate come determinanti. (ANSA).

BCN-