La Fenice con inedito di Vivaldi alla Palladiana di Vicenza 'Sonata in La maggiore' scoperta negli ultimi mesi del 2023

(ANSA) - VICENZA, 18 GEN - E' una prima mondiale assoluta, molto attesa dagli studiosi di musica anche a livello internazionale, l'inedito brano di Antonio Vivaldi, scoperto da due musicologi negli ultimi mesi del 2023, che sarà proposto nella tarda serata di sabato 27 gennaio in Basilica Palladiana a Vicenza, in occasione de "L'Orchestra del Teatro La Fenice in Basilica: il tempo tra arte e musica". Lo straordinario appuntamento è stato annunciato e presentato oggi al Municipio dal sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, e dal direttore d'orchestra Federico Guglielmo, con il sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia Fortunato Ortombina in video. "Non possiamo svelare di cosa si tratta - ha spiegato ai giornalisti Gugliemo - lo faremo all'apertura della stessa serata. Oggi posso anticipare che si tratta di una 'sonata in La maggiore', che Vivaldi ha composto nella seconda parte della sua vita, poco prima delle Quattro Stagioni. Avrà una durata di circa 7 minuti e sarà proposta integralmente". Davvero pochi quelli che potranno godere dello spettacolo dal vivo: la capienza massima in Basilica Palladiana infatti è di 300 persone; i fortunati, che entreranno gratuitamente grazie alla presenza di alcuni sponsor, saranno all'incirca poco più di 200. Potranno ottenere il biglietto cliccando sul sito della manifestazione dalle ore 12.00 di domani, quando si presume che i tagliandi saranno "bruciati" in pochi minuti. Per consentire ai molti appassionati e curiosi di seguire l'evento musicale, è stato reso noto che la serata sarà trasmessa in diretta dall'emittente Tva Vicenza Videomedia, che copre tutto il territorio regionale, rappresentata nell'occasione dal direttore generale Francesco Nicoli. (ANSA).

