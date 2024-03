L'intelligenza artificiale aiuterà a salvare il Delta del Po Sensori e big data per combattere l'inaridimento

(ANSA) - ROVIGO, 08 MAR - L'intelligenza artificiale diventerà un alleato fondamentale per gli agricoltori del Delta del Po, intervenendo per prevedere in tempo fenomeni sempre più estremi come l'inaridimento del terreno, lo stress idrico delle piante e la risalita del cuneo salino. A dirlo è una ricerca dell'Università di Padova, realizzata in collaborazione con il Consorzio di bonifica del Delta del Po, presentata oggi a Rovigo nel corso del Food&Science Festival Lab, organizzato da Confagricoltura Rovigo con Confagricoltura Mantova al Salone del Grano e dedicato al tema dell'"Agricoltura e intelligenza artificiale - Un nuovo approccio tra sviluppo economico e sostenibilità". Lo studio, presentato da Paolo Tarolli, ordinario di Idraulica agraria del dipartimento Territorio e sistemi agroforestali dell'Università, è incentrato sull'aridità nel Nordest che, negli ultimi vent'anni, ha colpito con estati sempre più calde, portando ad un progressivo inaridimento del terreno. L'agricoltura del basso Veneto, in particolare del Delta del Po, che come tutte le zone costiere è più esposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici, soffre di stress idrico, con rischio di perdita dei raccolti e sparizione di colture. "Vent'anni di dati sulle precipitazioni del Nordest, dal 2001 al 2021, ci fanno capire come tutta la zona del basso Veneto stia andando verso l'inaridimento - ha spiegato Tarolli -. Le estati sempre più roventi vanificano l'utilità delle piogge, accelerando l'evaporazione idrica del terreno". La novità è data da un'applicazione che l'Università di Padova sta elaborando con il Consorzio del Delta, con il sostegno dei fondi Pnrr: riuscirà a prevedere i fenomeni estremi come la risalita del cuneo salino attraverso l'uso del satellite e di big data, che, sulla base dei numeri riguardanti lo storico, potranno aiutare a sviluppare un indice integrato che consentirà di capire per tempo le situazioni a rischio, le variabili che entrano in gioco e ad agire di conseguenza. In sostanza, attraverso l'intelligenza artificiale, si potrà un sistema di allerta basato su sensori, con il concorso dei consorzi, della Regione e di altri enti istituzionali. (ANSA).

