Istallazione fuori chiesa, quella di Cristo è 'storia di uomo' Apparsa nel Trevigiano. E' opera di uno streetartist

(ANSA) - TREVISO, 31 MAR - Un' installazione è comparsa di fronte l'ingresso della chiesa di Santa Maria del Sile, nel trevigino: è un cartonato di grandi dimensioni con su una lunga poesia dal titolo "Storia di un Uomo". L'opera è firmata da OrlandO, uno street artist italiano attivo prevalentemente in Veneto. I versi sembrano descrivere un Gesù Cristo umanizzato che racconta in prima persona la propria storia e i disagi subiti. La chiesa, tra l'altro, è la stessa che recentemente ha fatto notizia per via del parroco, don Giovanni Kirschner, contestato dalla comunità per aver accolto dei migranti, dando loro ospitalità nella chiesa durante la notte. (ANSA).

