Investimento della Camera di Commercio di Venezia Rovigo

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAR - Sono stati presentanti nella sede camerale di Marghera i due bandi, edizione 2024, dedicati alla formazione e all'orientamento al lavoro degli studenti della Città Metropolitana di Venezia e della Provincia di Rovigo. Uno stanziamento complessivo di 484mila euro che andrà a favore di Micro, Piccole e Medie Imprese che attiveranno Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (Pcto) nell'ambito della certificazione delle competenze degli studenti degli Istituti di Istruzione della Scuola Secondaria Superiore, il primo, e a favore di studenti che si iscriveranno al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) nel veneziano e nel rodigino, sotto forma di borsa di studio, il secondo. I due bandi rientrano negli obiettivi della Camera di Commercio di Venezia Rovigo secondo quanto stabilito dalla riforma del sistema camerale del 2016 (Legge n. 580/1993 come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016) che ha attribuito alle stesse funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Nello specifico, inoltre, il bando che eroga le borse di studio agli studenti che si iscrivono agli Its è volto alla promozione delle iscrizioni presso gli Its stessi, in coerenza con gli obiettivi della riforma del sistema degli Its (Legge 15 luglio 2022, n. 99) attuata nell'ambito dell'investimento previsto dal Pnrr per lo "Sviluppo del sistema di formazione terziaria (Its)". (ANSA).

