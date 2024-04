Interporto Padova approva l'incorporazione di Consorzio Zip Il capitale sociale sale a 44,9 milioni

(ANSA) - PADOVA, 08 APR - L'assemblea straordinaria dei soci di Interporto Padova Spa ha approvato oggi all'unanimità la fusione per incorporazione del Consorzio Zip-Zona Industriale di Padova. Si tratta della deliberazione chiave nel processo di fusione, il cui percorso era partito due anni fa e il cui sugello formale, con la firma davanti al notaio, avverrà non prima di 60 giorni da oggi, nei primi giorni di giugno. A seguito della fusione il nuovo capitale sociale di Interporto Padova salirà a 44,9 milioni di euro dagli attuali 37. L'aumento di capitale è suddiviso in quote uguali tra i tre soci pubblici di riferimento: Comune, Provincia e Camera di Commercio. A ciascuno vanno 523.247 nuove azioni, il cui valore di 5 euro l'una rimane immutato. Per il presidente di Interporto Padova, Franco Pasqualetti, "con questa incorporazione si conclude un percorso lungo due anni, che porta a un nuovo assetto di Interporto e quindi per tutta la zona industriale di Padova, che assicurerà un ulteriore sviluppo per entrambi. Siamo fiduciosi nel futuro che, nonostante la situazione internazionale risulti piuttosto nebulosa per noi, le prospettive continuino ad essere positive". Il bilancio 2023 di Interporto Padova si è chiuso con un utile netto dopo le imposte di quasi 3 milioni, e il fatturato è cresciuto del 7,3% toccando 38,3 milioni. I primi tre mesi di quest'anno hanno registrato un aumento in termini di traffici di container e semirimorchi. (ANSA).

BUO