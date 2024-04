Installazione della Biennale divelta dal vento a Venezia I vigili del fuoco sono stati costretti a rimuoverla

(ANSA) - VENEZIA, 23 APR - In Campo Santo Stefano a Venezia un'istallazione della Biennale Arte è stata parzialmente divelta a cause del forte vento e delle avverse condizioni meteo di questi giorni. I pompieri con una scala hanno distaccato del tutto l'installazione per evitare ulteriori danni. Sul posto la polizia locale. (ANSA).

